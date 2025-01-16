MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı

Sanık B.Z, Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suç fiilinden ayrı ayrı olmak üzere 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri gereği tutuklanmasına karar verildi.

Adana İli Yüreğir İlçesinde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda 12 Ekim 2023'te sanık B. Z.'nin öğretmenleri darp, tehdit ve hakaret etmesi nedeniyle, söz konusu şahıs hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Ekim 2024 tarihli iddianamesinin kabulü ile kamu davası açıldı.

Sanık hakkında ceza yargılaması, Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyası kapsamında yürütüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, söz konusu dava dosyasına, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun sırasıyla 112., 116. ve 265. maddelerinde düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, işyeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını da işlediği iddiasıyla müdahil oldu.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı 14 Ocak 2025' tarihinde karara bağladı. Sanık B.Z, Türk Ceza Kanununun 86/1 ve 86/2. maddelerinde düzenlenmiş olan kasten yaralama suç fiillerinden, 106/1-1. maddesinde düzenlemiş olan tehdit suç fiilinden, 125/1-3-a maddesinde düzenlenmiş olan hakaret suç fiilinden ayrı ayrı hapis cezası aldı.

Sanık B. Z. hakkında toplam 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Sanık, Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verildi.