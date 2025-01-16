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Müdür yardımcısını bıçaklayan çocuktan tüyler ürperten itiraflar

Büyükçekmece'de okulun müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Y.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Kan donduran ifadede hoşlandığı kıza dair detaylar çıktı. Cani, mesajlarından korkup okula gelmeyen kız için " O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" ifadelerini kullandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 13:05, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:10
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Olay, dün Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir lisede meydana geldi. 10. sınıf öğrencisi B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitti. B.Y.E., okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.'yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı.

OKULA CİNAYET PLANI YAPIP GİTMİŞ

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.'nin asıl hedefinin aynı okuldak bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce takıntılı olduğu kız öğrenciye "Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim" diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi. Mesajdan sonra kız öğrenci korktu ve ertesi gün okula gitmedi. B.Y.E. ise okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti.

'O KIZ GELSEYDİ...'

Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısının odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi. Ancak B.Y.E. sürekli çantasını da kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti. Ş.Ç., öğrencisine 'Çantanda bir şey mi var' diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu. B.Y.E., polise olayları anlatırken, "O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı" dediği öğrenildi.

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