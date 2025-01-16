Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin lira ceza uyguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 13:14, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:16
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarj edilmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi.
İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandı.
Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden. pic.twitter.com/d0FvUOHwzFT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) January 16, 2025