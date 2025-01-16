Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarj edilmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi.

İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandı.