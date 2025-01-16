e-YDS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Ana sayfaHaberler Eğitim

e-YDS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

e-YDS 2025/1 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 14:20, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:39
Yazdır
e-YDS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

18 Ocak 2025 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2025/1 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'n 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

18 Ocak 2025 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2025/1 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber