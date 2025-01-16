e-YDS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
e-YDS 2025/1 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.
18 Ocak 2025 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2025/1 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'n 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
18 Ocak 2025 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2025/1 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS 2025/1 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/4snnN6ozzv pic.twitter.com/cMluyrFA9DÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 16, 2025