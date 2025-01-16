2025-EKPSS tercihleri başladı

2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar tercihlerini, Ek'te yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu