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2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek

Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen yatırımlar 2025'te de hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda, Şanlıurfa, Aydın, Ordu ve Samsun da şehir hastanesine kavuşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 14:38, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:43
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2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek

2025 Yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının devam eden projelerine toplam 99 milyar 605 milyon lira tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı, yatırımlar sayesinde sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve daha kaliteli hale getirerek vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan büyük projeler arasında 4 şehir hastanesi yer alıyor.

Şanlıurfa Şehir Hastanesi, 1700 yatak kapasitesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından; Aydın Şehir Hastanesi, 950 yatak kapasitesi, 34 ameliyathanesi ve 219 yoğun bakım yatağı ile bölgenin en kapsamlı sağlık merkezlerinden biri olacak.

Ordu Şehir Hastanesi; 800 yatak kapasitesi ve 39 ameliyathanesi ile Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir sağlık üssü olacak, tamamlanma oranı yüzde 95'in üzerinde olan Samsun Şehir Hastanesi ise birkaç ay içinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

İnşaatı devam eden şehir hastaneleri hızla yükseliyor

İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi; 4000 yatak kapasitesine sahip 1 milyon metrekarelik dev bir sağlık kompleksi olarak, Avrupa'nın en büyük hastanelerinden biri olacak.

Sakarya Şehir Hastanesi, 1000 yatak ve 35 ameliyathanesi ile Marmara Bölgesi'nin sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirecek.

Mardin Şehir Hastanesi, modern donanımı ve 33 ameliyathanesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir sağlık merkezi olacak.

Denizli Şehir Hastanesi, 1400 yatak kapasitesi ve modern altyapısıyla Ege Bölgesi'nde sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyacak.

Trabzon Şehir Hastanesi, 900 yatak, 280 yoğun bakım yatağı ve 404 polikliniğiyle bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunacak.

Diyarbakır Şehir Hastanesi, 1000 yatak ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık alt yapısını güçlendirmek amacıyla inşa ediliyor.

Rize Şehir Hastanesi, 800 yatak ve modern altyapısı, geniş kapalı alanıyla Karadeniz Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak.

Proje aşamasındaki şehir hastaneleri

Sağlık Bakanlığı, gelecek yıllarda hizmete girecek projelerin çalışmalarını da sürdürüyor.

Henüz proje aşamasında olan Hatay Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Şehir Hastanesi, Van Şehir Hastanesi ve Muğla Şehir Hastanesi Türkiye'nin sağlık altyapısında stratejik bir rol oynayacak.

Bu projelerin planlama ve onay süreçleri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, her bir hastanenin, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern ve ileri teknolojiyle donatılmasını hedefliyor.

Türkiye'nin dört bir yanına sağlık yatırımları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında hem büyük şehirlerdeki sağlık hizmetlerini geliştiriyor hem de küçük il ve ilçelerde modern tesisler kurarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Doğu Anadolu'dan Güneydoğu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar her bölgede yatırımlar hızla devam ediyor. Bunlardan bazıları ise şöyle:

"Adıyaman Merkez Devlet Hastanesi (150 yatak), Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi (75 yatak), Amasya Devlet Hastanesi (600 yatak), Bartın Merkez Devlet Hastanesi (400 yatak), Batman Devlet Hastanesi (500 yatak), Bingöl Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (500 yatak), Çankırı Merkez Devlet Hastanesi (400 yatak), Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi (200 yatak), Elazığ Palu Kovancılar Bölge Hastanesi (150 yatak), Kars Merkez Devlet Hastanesi (500 yatak), Kastamonu Bozkurt Devlet Hastanesi (35 yatak), Kırşehir Devlet Hastanesi (400 yatak), Muş Devlet Hastanesi (500 yatak), Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi (150 yatak), Rize Güneysu Devlet Hastanesi (100 yatak), Siirt Merkez Devlet Hastanesi (400 yatak), Şırnak Merkez Devlet Hastanesi (500 yatak), Tekirdağ Kapaklı Devlet Hastanesi (100 yatak)."

İnşaatı devam eden hastaneler tamamlandığında sağlık sistemine, 33 bin yatak ve 8,8 milyon metrekare alan daha kazandırılmış olacak.

Deprem bölgelerinde güçlü sağlık altyapısı

Türkiye, özellikle deprem bölgelerinde sağlık hizmetlerini güçlendirme konusunda büyük adımlar atıyor.

2023'te yaşanan depremler sonrası, bölgedeki acil sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlar öncelik kazandı ve ağır çelik yapı tekniği ile inşa edilen hastane yapıları hızla tamamlandı. Bu kapsamda, Hatay Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastaneleri, Gaziantep Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastaneleri ile Kahramanmaraş Nurhak ve Türkoğlu devlet hastaneleri vatandaşların hizmetine sunuldu.

400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi ile 56 yataklı Adıyaman Çelikhan Acil Durum Hastanesi ise açılış için gün sayıyor. Ağır çelik yapı tekniği ile inşa edilen hastaneler afetlere dayanıklı yapısıyla dikkati çekiyor.

Bu hastaneler sadece bölgedeki acil durumlara müdahale etmekle kalmayacak, aynı zamanda çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek.

Hastanelerin modern tıbbi cihazlarla donatılması ve ileri teknolojiye sahip altyapısı, felaket anlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacak. Deprem bölgesindeki bu yapılar, afet yönetimi ve sağlık hizmetlerinin entegrasyonu açısından da önemli bir rol üstleniyor.

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