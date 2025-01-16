BP, binlerce çalışanını işten çıkarıyor!

Enerji ve petrol şirketi BP, dünya genelinde 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket bunun nedeni olarak maliyet tasarrufunu gösterdi.

BP ayrıca, 3 binden fazla taşeron işçinin işine son vereceğini de duyurdu.

İşten çıkarmaların bu yıl içinde yapılması bekleniyor. Şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık 90 bin olduğu tahmin ediliyor.

CEO'dan açıklama

BP CEO'su Murray Auchincloss, bu yıl ve sonrasında daha fazla maliyet azaltma çabasının planlandığını ve şirketin geçen Haziran'dan bu yana en çok para kazandıranlara odaklanmak için 30 projeyi durdurduğunu veya ara verdiğini söyledi.