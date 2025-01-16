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TIR dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde TIR dorsesinde Yunanistan'a kaçmak isterken polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 15:11, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:12
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TIR dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dorsesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelilerinin bulunduğu TIR'ı takibe aldı. İpsala Sınır Kapısı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda takibe alınan TIR, polis gözetiminde sınır kapısına götürülerek, X-Ray taramasından geçirildi. TIR'ın dorsesinde yoğunluk gözlenmesi üzerine yapılan aramada FETÖ/PDY şüphelileri K.T. ve M.T.K. yakalandı. Öte yandan 'İnsan ticareti' iddiasıyla TIR'da bulunan A.H. ve S.O.Ç. de gözaltına alındı. A.H. ve S.O.Ç., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.T. ve M.T.K. ise çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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