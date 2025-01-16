Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 15:30, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:24
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler duyuruldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
17 Ocak Cuma
- 20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi
- 13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
- 16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
- 19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar
- 13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay
- 16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
- 19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
- 19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi
- 20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük