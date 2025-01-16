Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Ana sayfaHaberler Spor

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 15:30, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:24
Yazdır
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler duyuruldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

17 Ocak Cuma

  • 20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi

  • 13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
  • 16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
  • 19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar

  • 13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay
  • 16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
  • 19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
  • 19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi

  • 20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber