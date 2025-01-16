10 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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