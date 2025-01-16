10 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı
Kayseri'de 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. (31), saklandığı bazanın içinde yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 15:26, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:25
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.