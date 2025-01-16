AGS konu dağılımları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili; Sınav konuları ve konu dağılımlarının detaylarına Bakanlık tarafından paylaşılan bağlantı üzerinden erişilebileceği bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 15:32, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:47
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Sınava İlişkin Açıklama ve Konu Dağılımları
Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konuları ve konu dağılımları Ekte'ki şekilde düzenlenmiştir.
Adaylar, sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI