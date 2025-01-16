MB'nin rezervleri 155,2 milyar dolara geriledi

TCMB tarafından, Aralık 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 155,2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 83,5 milyar dolara inerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 64,3 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,3 düşüşle yaklaşık 41,4 milyar dolara indi.

Bu tutarın yaklaşık 33,7 milyar doları anapara, 7,7 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalarak 48,2 milyar dolara indi.