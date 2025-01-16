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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu talimatı: Şikayetler geri çekildi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2020 yılında Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek MHP kurmaylarının şikayetiyle açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla şikayetlerini geri çektiklerini açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 15:58, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:28
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu talimatı: Şikayetler geri çekildi

Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medyadan duyrudu. Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetin geri çekilmesi için Devlet Bahçeli'nin talimat verdiğini belirtti.

5 Şubat 2020 tarihinde MHP'li 3 Genel Başkan Yardımcısının şikayeti üzerine, suç ve suçluyu övme suçunu işlediği iddiasıyla Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatılmış, hakkında 3 buçuk yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinca iddianame kabul edilmişti. 3 Aralık 2024 tarihindeki ilk duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmamıştı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu 5 Şubat 2020'de MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlemiş, toplantıda, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan bugüne kadar olan değerlendirmelerine ilişkin hazırlanan rapor açıklanmıştı.

MHP'li isimler, şikayet dilekçelerinde Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk kararı hakkında kullandığı sözlerine, YPG, PKK ve IŞİD hakkında yaptığı çeşitli açıklamalarına, 2019'da iptal edilen İstanbul seçimleri hakkında YSK'ya yönelik sözleri ile FETÖ hakkındaki açıklamalarına yer vermişti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz." vurgusuyla şunları söylemişti:

"Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz."

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