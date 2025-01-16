Traktörle kabir ziyaretinden dönerken öldürüldü

'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi alınıyor
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi alınıyor
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Traktörle kabir ziyaretinden dönerken öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörle bir yakınlarının mezarını ziyaretten dönen Cengiz Canbolat (60), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 17:07, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:08
Yazdır
Traktörle kabir ziyaretinden dönerken öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde Damlama Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle bir yakınlarının mezarını ziyaretten dönen Cengiz Canbolat, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Canbolat, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cengiz Canbolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Canbolat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırdı.

Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber