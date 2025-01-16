Sabun ve çorap paketleme işi ilanıyla dolandırıcılık: 2 tutuklama

Ekipler, 30 kişiyi 2 milyon 750 bin lira dolandırdıkları belirlenen 3 kişiyi Erzurum ve Osmaniye'deki adreslerinde gözaltına aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net