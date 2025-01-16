Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında güvensiz ürünleri tespit etmeye ve Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak, mavi renkli "Caizen" markalı bir gömleğin kumaşında izin verilen sınırların üzerinde kurşun bulunduğu belirlendi. Bakanlık, bu gömleğin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

Daha Önce de Uyarılar Yapılmıştı

Bakanlık, daha önce de çocuk giyim ürünleri, çamaşır suyu, kalem, defter ve peluş oyuncak gibi çeşitli ürünlerin güvensizliğini tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmişti.

Denetimler Sürecek

Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin titizlikle devam edeceğini belirtti.