Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bir gömlek için uyarı ekledi. "Caizen" markalı gömleğin kumaşında limit üstü kurşun tespit edildi. Ürün piyasadan toplatılacak ve satışı yasaklanacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 17:30, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:33
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında güvensiz ürünleri tespit etmeye ve Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak, mavi renkli "Caizen" markalı bir gömleğin kumaşında izin verilen sınırların üzerinde kurşun bulunduğu belirlendi. Bakanlık, bu gömleğin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.
Daha Önce de Uyarılar Yapılmıştı
Bakanlık, daha önce de çocuk giyim ürünleri, çamaşır suyu, kalem, defter ve peluş oyuncak gibi çeşitli ürünlerin güvensizliğini tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmişti.
Denetimler Sürecek
Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin titizlikle devam edeceğini belirtti.