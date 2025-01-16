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Meteoroloji açıkladı: İşte 2024 yılında meteorolojinin EN'leri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında en yüksek sıcaklığın 20 Haziran'da 47,8 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 19:29, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 19:33
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Meteoroloji açıkladı: İşte 2024 yılında meteorolojinin EN'leri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. 2024 yılında en yüksek sıcaklık 20 Haziran'da 47,8 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ölçüldü. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 12 Haziran'da 44,6 derece ile Aydın'da ölçüldü.

En soğuk gün 29 Şubat

Yılın en soğuk günü 29 Şubat'ta eksi 34,3 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 31,3 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

En çok yağmur Antalya'ya düştü

Günlük en yüksek yağış 13 Şubat'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise yine 13 Şubat'ta metrekareye 233,9 kilogramla Antalya'da kaydedildi.

En yüksek kar kalınlığı 247 santimetre ile Van'da gerçekleşti

En yüksek kar kalınlığı, 6 Mart'ta Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 247 santimetre olarak ölçüldü. İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 30 Ocak'ta 132 santimetre ile Bitlis'te kaydedildi.

Rüzgar en hızlı Trabzon'da esti

Rüzgarın en hızlı estiği gün, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu'nda saatte 153,4 kilometre hızla 28 Aralık oldu. İl merkezlerinde en yüksek rüzgar ölçümü ise 24 Kasım'da Konya'da 88,9 kilometre saat hız olarak kayıtlara geçti.

En yüksek deniz suyu sıcaklığı Adana'da ölçüldü

2024 yılında deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ile ölçüldü.

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