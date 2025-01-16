Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin GKRY kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak belirleme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamadaki görüşleri paylaştığını belirtti.

"Vahim Bir Hata"

ABD'nin bu kararının Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracağına dikkat çeken açıklamada, "Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz" denildi. Bölgedeki hassas durumun altı çizilerek, tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Yeni Yönetimden Karardan Dönme Beklentisi

ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimden bu hatalı adımdan geri dönmesi beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz."