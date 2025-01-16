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Türkiye ve Moğolistan arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ve Moğolistan arasında önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 20:26, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliklerini içeren 10 önemli anlaşma imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiriyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa imzaladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurulu (TRT) ile Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu arasında işbirliği protokolünü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü Gankhuyag Gerel tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Başkanlığı ile Moğolistan Anti-Tekel Kurumu arasında rekabet politikası alanında işbirliği protokolüne Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ile Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren imzala attı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Moğolistan Yol ve Ulaştırma Bakanlığı arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Moğolistan Yol ve Ulaştırma Bakanı Borkhuu Delgersaıkhan tarafından imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında anlaşma, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Moğolistan Sağlık Bakanı Munkhsaıkhan Togtmol tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Hükümeti arasında eğitim alanında işbirliği anlaşmasına, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Moğolistan Eğitim Bakanı Naranbayar Purevsuren imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Hükümeti arasında gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Moğolistan Kültür, Spor, Turizm ve Gençlik Bakanı Nomın Chınbat imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında madencilik alanında niyet mektubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Moğolistan Orhun Vadisi Milli Parkı arasında Kardeş Park Uygulamasına ilişkin mutabakat zaptı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Odontuya Saldan tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Hükümeti arasında ormancılık alanında iş birliği mutabakat zaptı ile çevre alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına da Bakan Kurum ile Saldan imza attı.

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