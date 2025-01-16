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Türkiye, savunma sanayisinde NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ürünü ihracatının yarıdan fazlasını NATO ülkelerine yaptığını, bu alanda müttefiklerle stratejik işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 21:44, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:46
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Türkiye, savunma sanayisinde NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendiriyor

Görgün, Brüksel temasları kapsamında NATO Karargahı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve çeşitli üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Görgün, "Bugün Brüksel'de, NATO üyesi ülkelerle birlikte Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonunu ilerletmek ve müttefiklerimizle stratejik işbirliğimizi güçlendirmek amacıyla bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Görgün, "Türkiye'nin savunma sanayisi altyapısı artık sadece ulusal ihtiyaçları değil, aynı zamanda müttefiklerimizin ihtiyaçlarını da karşılamaya yetecek durumdadır." dedi.

"Temel hedefimiz NATO ile ilişkimizi daha da geliştirmek ve daha güçlü bir işbirliği çerçevesi oluşturmaktır." diyen Görgün, NATO ile yapıcı işbirliğini sürdürmeye, hem Türkiye'nin hem de müttefiklerin güvenlik ihtiyaçları için daha hızlı ve daha etkili çözümler geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında sahip olduğu yeteneklerini NATO projelerine daha aktif entegre etmeyi hedeflediklerini anlattı.

- Türkiye güvenilir ortak

Türkiye'nin NATO'nun saygın ve önemli bir üyesi olduğunu kaydeden Görgün, "Türkiye, son derece yetenekli ve dinamik iş gücü, gelişmiş üretim yetenekleri, NATO uyumlu sistemleri ve uygun maliyetli çözümleriyle müttefikleri için güvenilir bir ortak konumundadır. Savunma sanayimiz, kara, hava, deniz ve uzay alanlarını kapsayan yetenekleriyle NATO'nun operasyonel ihtiyaçları için en etkili çözümleri sağlayabilecek seviyeye ulaşmıştır." diye konuştu.

Görgün, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısı konumuna geldiğini belirterek, ülkenin, insansız hava aracı (İHA) sektöründe küresel pazar payının yüzde 65'ine sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin NATO müttefiklerine önemli katkısı olduğunu vurgulayan Görgün, Türkiye'de savunma sanayisinde 3 bin 500'den fazla şirketin yer aldığını, bunların 1600'ünün ekipmanlarını dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğini söyledi.

- Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatının yarıdan fazlası NATO ülkelerine

Görgün, Türkiye'de üretilen savunma ürün ve ekipmanlarının sahada kanıtlanmış olduğuna işaret ederek, "Geçen yıl 7 milyar dolardan fazla ihracata ulaştık. Bu ihracatımızda Avrupa'nın payı yüzde 27 seviyesindeydi. İhracatımızın yüzde 25'i de ABD'ye yapıldı. Toplam ihracatımızın yüzde 50'sinden fazlasını NATO müttefiklerine yapıyoruz." dedi.

Görgün, Türkiye'den ihraç edilen savunma ürünleri arasında İHA'lar, mühimmat sistemleri, kara araçları, elektronik harp ekipmanları, radarlar, elektro optikler, insansız deniz araçları ile lojistik ekipmanların yer aldığını kaydetti.

Haluk Görgün, Türkiye'nin AB savunma programlarının stratejik olarak bir parçası olmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'de savunma sanayisindeki ortalama çalışan yaşının 34 olduğunu söyleyen Görgün, ülkede savunma teknolojisine katkıda bulunan genç, nitelikli mühendisler ve teknik insanlardan oluşan 90 binden fazla kişi bulunduğunu dile getirdi.

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