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Blinken'a gazetecilerden Gazze protestosu: Mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakan olarak düzenlediği son basın toplantısında Gazze politikaları nedeniyle gazeteciler tarafından protesto edildi. ABD'li gazeteci Max Blumenthal, Blinken'a, "Mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" sorusunu sordu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 22:08, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 22:25
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Blinken'a gazetecilerden Gazze protestosu: Mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görev süresinin sonlarına yaklaşırken düzenlediği son basın toplantısında ABD'li gazeteciler tarafından protesto edildi. Gazze politikaları nedeniyle hedef alınan Blinken, gazetecilerin sert eleştirileri ve suçlamaları eşliğinde konuşmasını sürdürürken, gazeteciler basın toplantısının düzenlendiği salondan zorla çıkarıldı.

"Neden arkadaşlarımın katledilmesine izin verdiniz?

ABD'li gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın Gazze konusundaki açıklamalarını yarıda keserek, "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir ateşkes anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Ama Tony, sen bombaların akışını durdurmadın. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" dedi.

Blumenthal, "Neden arkadaşlarımın katledilmesine izin verdiniz? Gazze'de yaşanan bu soykırımın gerçekleşmesine nasıl göz yumdunuz? Mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" ifadelerini kullandı. Görevliler tarafından salondan çıkarılmaya çalışıldığı sırada Blumenthal, "Siz Yahudiliği faşizmle ilişkilendirip dinimizi yok etmeye destek oldunuz. Bu odadaki herkes bunun bir anlaşma olduğunu biliyor, neden gizlediniz? Tony, arkadaşlarım öldü ve siz bunu durdurmadınız" dedi.

"Neden Lahey'de yargılanmıyorsunuz?"

Blinken'in konuşması sırasında ikinci bir protesto ABD'li gazeteci Sam Husseini'den geldi. Husseini, ABD'nin Gazze politikasını "soykırıma destek" olarak nitelendirerek, "Ellerinizi üzerimden çekin. Sessizce oturuyordum ama şimdi zorla tutuluyorum. Uluslararası toplum sizi soykırım ve ayrımcılıkla suçladı. Neden Lahey'de yargılanmıyorsunuz?" dedi.

Salondan çıkarıldığı sırada Husseini, "İsrail'in nükleer silahlarıyla ilgili soruları neden cevaplamıyorsunuz? Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını neden engellediniz? Gazze'de yaşananlar için neden sorumluluk almıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak, "Siz, uluslararası hukuk ve insan haklarını hiçe sayıyorsunuz. Basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz ama gerçekleri soran gazetecilere baskı uyguluyorsunuz. Canımı acıtıyorsunuz" dedi.

Blinken sessiz kaldı

Gazetecilerin sert protestoları karşısında Blinken doğrudan bir cevap vermemeyi tercih etti. Salondaki tansiyonu yatıştırmak için teşekkür konuşmasına odaklanan Blinken, "Bugün burada ABD halkını bilgilendirmek için çalışan basın mensuplarına ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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