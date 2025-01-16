Hastanede karşılaşan husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi A Blok'taki kafede karşılaşan V.A. ile T.S. arasında, araç satışından kalan borcun ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.A., cebinden çıkardığı bıçakla T.S.'yi boğazından yaraladı. Yaralanan şahıs hastane acil servisine kaldırılarak tadevi altına alındı. V.A. ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

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