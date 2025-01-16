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Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 23:17, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 23:31
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Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı savcılıkça, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Aktaş, savcılık ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş, ifadesinde, her ne kadar kardeşleri ve akrabaları üzerine olan firmaların fiili sahibinin kendisi olduğu iddia edilse de bu hususun doğru olmadığını savundu.

Elif LPG ile Provek İlaç firmalarının kendisine ait olduğunu belirten Aktaş, Elif LPG'nin ortak olduğu Perla Denizcilik ve Güven Otoyol İşletmeleri isimli firmalar bulunduğunu, diğer firmaların ise ticaret sicilinde kime ait görünüyorsa ona ait olduğunu ifade etti.

Aktaş, İldeniz Organizasyon isimli firmayı bilmediğini, sahibini de tanımadığını belirterek, söz konusu şirketin Beşiktaş Belediyesinden ihale aldığını bilmediğini öne sürdü.

Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile tapu dairesinde tanıştığını ifade eden Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı bildiğini ancak yüz yüze görüşmeleri, tanışıklıkları olmadığını, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile de tanışıklığı bulunmadığını savundu.

Şüpheli Aktaş, Esenyurt Belediyesinin yaptığı ihalelerden bilgisi olmadığını iddia ederek, "İSFALT, İETT, Beşiktaş Belediyesi, İGDAŞ gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçleri bilmem. Ben, Beşiktaş Belediyesinden Elif LPG adına ihaleler aldım. Kaç tane aldığımı bilmiyorum. Rıza Akpolat'a ait firmanın araçlarının kardeşlerimin firmalarına satışı hususunda bilgim yoktur. Şu an aracın benim firmamda olduğunu dahi bilmiyorum. Ben ve kardeşlerimin belediyelerden çok sayıda ihale aldığı konuşulmakta. Buna benzer başka aileler de vardır." dedi.

Kimseden operasyon bilgisi almadığını ve kaçma durumunun söz konusu olmadığını savunan Aktaş, "Yaptığım işlerde hiçbir şekilde illegale bulaşmadım, manipülasyona bulaşmadım, basiretli bir tüccar olarak, 5 çocuk babası olarak işimi yapmaktayım. Suç örgütü iddialarını kabul etmiyorum. İşlerimi tamamen yasal zeminde yapıyorum. Geçmişte terör mağduru da olmuş bir aileden geliyorum. Dolayısıyla terör ile anılan belediyelerden iş almam mümkün değildir. Bu araştırıldığında görülecektir." ifadesini kullandı.

Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, serbest bırakılmayı talep etti.

- Soruşturmada gözaltı sayısının 40 olduğu bildirildi

Öte yandan savcılık, soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısının 40 olduğunu, 31'inin tutuklama, 9'unun ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiğini kaydetti.

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