2 yaşındaki çocuk, misafirliğe geldiği evin önünden kayboldu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 23:28, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 23:28
Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa isimli kız çocuğu, saat 16.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. AFAD, jandarma, Belediye Arama Kurtarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından mahalle ve çevresinde arama tarama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havadan dron ile de bölge taranıyor.