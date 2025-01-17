Göç İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin, görevde yükselme ve ünvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkanlık: Göç İdaresi Başkanlığını,

ç) Birim: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Başkanlık hizmet birimlerini,

d) Görev grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki ünvanlardan oluşan grubu,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi ünvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Merkez Müdürü: Geri gönderme merkezi ile kabul ve barınma merkezi müdürlerini,

ı) Personel: Göç İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarında görev yapan personeli,

i) Ünvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılacak atamaları,

j) Ünvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi kadrolar ve görev grupları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi kadrolar ve görev grupları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Göç araştırmaları merkezi müdürü, merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü, şube müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri, araştırmacı, uzman.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Ünvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim, psikolog, programcı, sosyal çalışmacı, sosyolog, mimar, kütüphaneci, kameraman, çocuk eğiticisi, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

c) İlan edilen kadrolar için alt görevlerde geçirilmesi öngörülen hizmet süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Başkanlıkta en az bir yıl çalışmış olmak.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Göç araştırmaları merkezi müdürü, merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Uzman, araştırmacı, şef, mühendis, mimar, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, mütercim, çözümleyici, çocuk eğiticisi, programcı, avukat, istatistikçi, muhasebeci ve kütüphaneci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl ya da tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kameraman, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Uzman, araştırmacı, şef, mühendis, mimar, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, mütercim, çözümleyici, çocuk eğiticisi, programcı, avukat, istatistikçi, muhasebeci ve kütüphaneci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl ya da tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kameraman, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl görev yapmış olmak,

4) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kameraman, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının toplam en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise toplam en az altı yıl hizmet süresi bulunmak.

ç) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Uzman, araştırmacı, şef, mühendis, mimar, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, mütercim, çözümleyici, çocuk eğiticisi, programcı, avukat, istatistikçi, muhasebeci ve kütüphaneci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl ya da tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kameraman, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) En az on yıl hizmet süresi bulunmak.

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, muhasebeci, kütüphaneci, kameraman, çocuk eğiticisi, memur, teknisyen, programcı, tekniker veya istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Sınav ilanında belirtilen en az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak.

e) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmayı veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alarak bu hususu resmi olarak belgelemiş olmak,

3) Şoför kadrosu için sınav ilanında belirtilen sürücü belgesine sahip olmak,

4) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

5) Hizmetli kadrosunda toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

6) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak.

Ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara ünvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ünvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

Ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, istatistikçi, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) Sınav ilanında belirtilen en az bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek.

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu ve sınav ilanında belirtilen yabancı dillerde; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim-tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav başvuru süresinin son günü itibarıyla geçerliliği bulunan YDS/e-YDS'den asgari (B) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fotoğraf, fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10- (1) Başkanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, atama yapılacak birimler ile niteliklerine göre başvuru şartları, sınav konu başlıkları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihlerinden en az otuz gün önce Başkanlık resmi internet sitesinden duyurulur.

(2) İlan edilen kadrolara sadece Başkanlığın kendi personeli başvuruda bulunabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımayanlar ve diğer kurumların personeli olup Başkanlıkta geçici olarak görev yapanlar başvuru yapamaz.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Yapılan başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenerek yazılı sınava girmeye hak kazananlar Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(6) Başkanlığın resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde kadro/görev birimleri aracılığıyla Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itirazda bulunulabilir. İtirazlar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonucu ilgililere bildirilir.

(7) Ünvan değişikliği sınavına katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Yazılı sınav

MADDE 11- (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Ünvan değişikliği yazılı sınavı, Başkanlığın görev alanı ve atama yapılacak ünvanın niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler dahil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 12- (1) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan üzerinden, (b) ila (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Başarı sıralaması

MADDE 13- (1) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14- (1) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu; atamaya yetkili amirin görevlendireceği birim amirinin başkanlığında en az daire başkanı düzeyindeki yöneticilerden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Personel işlerinden sorumlu daire başkanı kurulun doğal üyesidir. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla sınav kurulu da oluşturulabilir. Gerekli durumlarda kurum dışından kamu görevlileri arasından veya üniversitelerden kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Kurum dışından kurula görevlendirilen asil üye sayısı ikiyi geçemez.

(2) Sınav kurulu; görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri ünvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin sınava, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 15- (1) Sınav sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir.

(3) İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Nihai sınav sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru cevaplandırılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması, iptali ve ertelenmesi

MADDE 16- (1) Yazılı sınavda kopya çekenler, verenler, bunlara teşebbüs edenler veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum, disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

(3) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Yazılı veya sözlü sınavın deprem, sel ve benzeri doğal afetler ile öngörülemeyen haller nedeniyle yapılamaması veya yazılı sınav sorularının çalındığının tespiti halinde sınav ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17- (1) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise Başkanlık tarafından, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı ünvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar ve dava açılması halinde dava kesin olarak karara bağlanana kadar saklanır.

Atama

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadroya veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması durumunda yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler aynı ünvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve ünvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Ünvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen ünvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla uzman ünvanlı kadrolar ile bu kadroyla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer ünvanlı kadrolara görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atanabilirler.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, ünvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenim ile ihraz ettikleri görevlere atanabilirler.

e) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 20- (1) Başkanlık gerekli şartları taşıyan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atama

MADDE 21- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atama

MADDE 22- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı ünvana, bu ünvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer ünvanlara, söz konusu ünvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri ünvanlar, aynı ünvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri ünvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ünvanları, ilgili mevzuatı uyarınca asaleten görev yapmış olmak suretiyle ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25- (1) 4/3/2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.