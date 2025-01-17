ABD uydularına Türk güneş hücresi

Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Kamuda TROY kart dönemi
Kamuda TROY kart dönemi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ABD uydularına Türk güneş hücresi

Türkiye'nin en büyük güneş paneli üreticisi konumunda olan Kalyon PV, yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe ulaşarak ham madde hariç tüm süreçlerde güneş panellerini yerlileştirdi. Geniş portföyü nedeniyle hedef ihracat pazar olarak ABD'yi seçtiklerini söyleyen Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, "Mühendislerimizin ürettiği güneş hücreleri ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında kullanılıyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 07:22, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:24
Yazdır
ABD uydularına Türk güneş hücresi

Entegre üretim tesisi sayesinde güneş paneli üretiminin tüm süreçlerini tek çatı altında toplayan Kalyon PV, güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına ulaştı. Kalyon PV'nin 2025 yılı hedeflerini anlatmak üzere Ankara'daki fabrikada gerçekleştirilen basın buluşmasında konuşan Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, yalnızca güneş paneli üretimi gerçekleştirmediklerini vurgulayarak, "Biz aynı zamanda yüksek teknoloji üreten bir merkeziz. Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında 'uzay hücreleri' olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. ABD'ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar-Ge merkezimizde, üretimlerinin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması şirketimiz ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

HEDEF PAZAR ABD

Halihazırda ihracat yaptıkları ve önemli bir pazar olan ABD'de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini söyleyen Kulalı, ABD'nin Çin'in tekelleşmesini önlemek adına uyguladığı tarifeleri, kendileri için bir fırsat gördüklerini ve bu nedenle ABD'de büyüme planladıklarını söyledi. Ayrıca yerli yatırımlar konusunda da Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Kulalı, "Bu kapsamda fabrikamızın öz tüketimini karşılamak için 105 milyon dolar yatırım tutarına sahip 157 megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulumuna başladık. 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Elektrik ihtiyacımızı tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, 'karbon nötr güneş paneli üretimi' gerçekleştireceğiz" dedi.

Enerjinin %1'i Karapınar GES'ten

Avrupa'nın en büyük santralinin Kalyon Karapınar GES, olduğunu söyleyen Kulalı, Karapınar'ın toplamda bin 350 megavat kurulu güce sahip olduğunu ve yaklaşık 3 milyon 500 bin güneş panelinin 2600 futbol sahası büyüklüğünde yer kapladığını belirtti. Kulalı, "Bu santral, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının neredeyse %1'i demek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ali Kürşat Büyükada

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber