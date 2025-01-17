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Kamuda TROY kart dönemi

Kamu kurumlarının tüm mali işlemlerinde bundan böyle yerli altyapıya sahip TROY kart kullanılacak. Kamu bankalarında kredi ve banka kartları, müşteri talebi olmaması halinde TROY'a dahil olacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 07:24, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:25
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Kamuda TROY kart dönemi

Kamu kurumlarının tüm mali işlemlerinde bundan böyle yerli altyapıya sahip TROY kart kullanılacak. Kamu bankalarında kredi ve banka kartları, müşteri talebi olmaması halinde TROY'a dahil olacak.

Ülke kaynaklarının milli ekonomi içerisinde kalması, ekonomik risklerin asgariye indirilmesi ve ekonomik güvenlik için önemli bir adım atıldı. Milli ödeme sisteminin kullanımını yaygınlaştırmak için kamuda TROY ve benzeri sistemlerin kullanımı zorunlu hale gelecek. Kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) gibi kuruluşların personellerine özlük ödemeleri, emekli aylıkları, sosyal yardım gibi ödemelerde Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanılması esas olacak.

KANUNLA DÜZENLENDİ

"Türkiye'de Yerleşik ve Faaliyet İznini Haiz Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımı ile İlgili 2025/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu' uyarınca Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşları tarafından verilen yetkiye istinaden kart çıkaran kuruluşlarca çıkarılan kartların kullanımı önem arz ediyor.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ DAHİL

Bu çerçevede, kamu kuruluşlarının personeline özlük ödemeleri, emekli aylıkları, avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler, sosyal yardım ödemeleri, öğrencilere yapılacak burs ve kredi ödemeleri, çiftçi, esnaf ve benzeri meslek gruplarına yapılacak destek ve teşvik ödemeleri, toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartları gibi kartlara yapılan ödemeler dahil olacak. Öte yandan gerçek veya tüzel kişiye verilecek ya da yenilenecek banka kartı ve buna bağlı verilebilecek ya da yenilenebilecek kredi kartı ile ön ödemeli kartlarda, kullanıcı tarafından aksi talep edilmedikçe Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanılması esas olacak.

KAMU BANKALARI ÖNCÜLÜK EDECEK

Kamu idareleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) gibi kuruluşlar, kart çıkarmaya yetkili kuruluşlar ile yapacakları kartlı sistem projelerinde öncelikli olarak TROY'u tercih edecek. Bununla birlikte kamu sermayeli bankalarca verilecek ya da yenilenecek banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartları bakımından (kamu ödemelerine ilişkin olmasa dahi), kişiler tarafından aksi talep edilmedikçe Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarının altyapılarının kullanılmasına öncelik tanınacak. Bu sayede, ülkemizde geliştirilen yerli ve milli ödeme sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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