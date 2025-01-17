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Sosyal konut seferberliği başlatılacak

Erdoğan, kahvaltında buluştuğu milletvekillerine, konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 07:26, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:29
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Sosyal konut seferberliği başlatılacak

Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için hükümet düğmeye bastı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, deprem konutları biter bitmez sosyal konut seferberliği başlatacaklarını açıkladı. Erdoğan açıklamayı salı günü milletvekilleriyle yaptığı kahvaltıda açıkladı.

KONUT İHTİYACI ANALİZİ

Edinilen bilgilere göre, milletvekilleri Erdoğan'a vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı. Erdoğan da ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacakları müjdesini verdi. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağını da anlattı.

BU YILIN İKİNCİ YARISINDA

Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini açıklayan Erdoğan, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirtti. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

DÖNENLERİN ALINMASI ELEŞTİRİLDİ

Öte yandan kahvaltıda bazı milletvekillerinin ise partiye gerçekleşen geri dönüşler hakkında eleştiride bulunduğu öğrenildi. Milletvekilleri AK Parti'den istifa edip 31 Mart yerel seçimlerinde başka partiden ya da bağımsız şekilde aday olan ve seçimlerden sonra tekrar AK Parti'ye katılmak isteyen siyasilere geri dönüş kapısının açık olmasından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

'AFFETMEMELİYİZ' ÇIKIŞI

Bu durumdan rahatsızlık duyan vekillerin, "Yerel seçimlerde il/ilçe teşkilatlarımızda görev alan ve aday gösterilmeyince istifa edip başka partiden ya da bağımsız aday olan isimleri neden affediyoruz? Bu kişiler seçimlerde bize karşı çalıştı. 'Biz şansımızı deneriz, kaybedersek partiye geri döneriz. Kazanırsak zaten parti bizi geri ister' zihniyeti hakim oluyor. Bu ihaneti biz affetmemeliyiz" eleştirisinde bulundu. Erdoğan'ın konu hakkında yorum yapmadığı öğrenildi.

SANAL KUMARA KARŞI ÖNLEM

Toplantıda vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son günlerde büyüyen sanal kumar tehlikesine karşı önlem alınması talebinde bulundu. Milletvekilleri, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve birçok vatandaşımız sanal kumar bataklığına saplanmış durumda. Polis ve askerlerimiz dahi bu meseleden dolayı intihar ediyor. Aileler ve yuvalar yıkılıyor. Bu konuda bizlere çok şikayet geliyor. Buna önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sorunun çözümü için talimat verdiği öğrenildi.

Resul Ekrem Şahan

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