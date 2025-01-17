3 bin 697 proje bu yıl bitecek

2025 Yılı Yatırım Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Program kapsamında 12. Kalkınma Planı, deprem riski nedeniyle başlanması zorunlu projeler ile toplumsal ve ekonomik etkisi güçlü olup hızla ekonomiye kazandırılması gereken projeler önceliklendirildi. Programda 3 bin 783 ana proje olmak üzere 14 bin 238 adet proje yer alırken bunlara ayrılan bütçe 1 trilyon 444 milyar TL oldu. Programa 5.061 adet yeni proje dahil edilirken, projelerin bin 364 adedi çok yıllık, 3.697 adedi ise bir yıl içerisinde tamamlanacak olan projeler olarak gösterildi.

'KALKINMA YOLU' PROGRAMDA

Programda en fazla bütçe ayrılan alan ulaşım ve haberleşme alanı oldu. Yüzde 30,5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü en fazla payı alırken ikinci sırayı yüzde 15,1 ile eğitim sektörü aldı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 artışla 440 milyar TL ödenek tahsis edilen ulaştırma-haberleşme sektörü özellikle demir yolu yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacı doğrultusunda bu bütçesini kullanacak. En fazla bütçeyi alan proje ise 29,3 milyar TL ile Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesi olurken, Divriği-Kars Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu projesi için 4,1 milyar TL, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı projesi için ise 2,4 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Gaziantep-Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Mardin Hızlı Tren Hattı projeleri yatınım programına dahil edildi.

MESLEKLERE MODERNİZASYON

Eğitim sektörü yatırımlarına ayrılan bütçe geçen yıla göre yüzde 44,5 artırılarak 217,9 milyar TL olarak gösterildi. Mesleki eğitimde geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak altyapının güçlendirilmesi amacıyla atölye ve laboratuvar donanımlarının yenilenmesi için bin 500 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Teknik ve Laboratuvar Altyapısının Modernizasyonu gerçekleştirilecek. Bu projenin maliyeti ise 5 milyar TL olarak belirtilmiş durumda.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI 4 YENİ UÇAK

Yatırım ödeneklerinden yüzde 11,4'lük pay alan tarım sektörüne yüzde 62,5 artışla toplam 164,1 milyar TL ödenek tahsis edildi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise Orman Genel Müdürlüğü hava taşıt filosuna bu sene 4 adet yangın tanker uçağı bu bütçeden alınarak yangınlarla mücadeleye destek verecek.

5 BIN 450 YATAKLI 5 YENİ HASTANE

Sağlık sektörünün 2025 yılı yatırımlarından aldığı pay yüzde 9,6 olarak gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilen 121,1 milyar TL ile 2025 yılında 16 bin 715 yatak ve 365 ünite hizmete alınacak. 2025 yılında merkezi yönetim bütçesi kapsamında 18 bin 450 yatak kapasiteli 16 adet şehir hastanesinin yapımına devam edilecek ve bu hastanelerden 5 bin 450 yatak kapasiteli 5 adet hastane projesi de bu yıl içerisinde tamamlanacak.

DEPREM HARCAMASINA 511 MİLYAR LİRA

Yatırım programında deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 511 milyar TL ayrıldığı belirtiliyor. Deprem tedbiri başlığı adı altındaki harcamaların yaklaşık yüzde 42'si sağlık sektörüne, yüzde 16,7'si konut sektörüne, yüzde 13,2'si ulaştırma-haberleşme sektörüne ayrıldı.