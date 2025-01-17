Sözlü mülakat tarihe karıştı

Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Kamuda TROY kart dönemi
Kamuda TROY kart dönemi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Ana sayfaHaberler Eğitim

Sözlü mülakat tarihe karıştı

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu düzenlemeyle mezun olup öğretmen olmak isteyen adaylar, ilk kez 13 Temmuz 2025'te yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'na (AGS) hazırlanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 07:35, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:30
Yazdır
Sözlü mülakat tarihe karıştı

MEB, uzun süredir üzerinde çalıştığı sözlü mülakatların kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi tamamladı. "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle mezun olup öğretmen olmak isteyen adaylar, ilk kez 13 Temmuz 2025'te yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'na (AGS) hazırlanacak. Atama izni verilen kontenjanlar çerçevesinde, sınavda başarılı olan adaylar puan üstünlüğüne göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Yerleştirme işlemleri iki ay içinde tamamlanacak. Milli Eğitim Akademisi'nin Eylül ayında açılacak olması nedeniyle, eski yönetmelik kapsamında son kez mülakatla öğretmen alımı gerçekleştirilecek.

2 TERCİH HAKKI

Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek. Tercihlerine yerleşemeyenlerin ve tercihte bulunmayanların atamaları Bakanlık tarafından kurayla yapılacak.

Milli sporcular, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda milli sporcu öncelik durumuna göre hazırlık eğitimine alınacak. Engelli adayları ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

SINAV İKİ OTURUMDA YAPILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin konu dağılımını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek.

ÖABT'DE TÜM DERSLER VAR

ÖABT, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarında yapılacak. Yabancı dil için ise YDS puanları kullanılacak.

AGS'DE 80 SORUYA 110 DAKİKA

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak. ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi testleri 90 dakika, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunacak. Buna göre, AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber