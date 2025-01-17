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102 bin çocuk hırsızlık ve yağmadan suçlu!

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili veriler korkuttu. 11-18 yaş arasında suça sürüklenen 304 bin çocuğa ilişkin 628 bin kaydın bulunduğu, bu çocukların toplam dosya sayısının 397 bin olduğu ve çocuklardan 102 bininin ise mal varlığına yönelik hırsızlık, yağma gibi suçları işlediği bildirildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 07:38, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:39
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102 bin çocuk hırsızlık ve yağmadan suçlu!

TBMM Akran Zorbalığını İnceleme Alt Komisyonu, Adalet Bakanlığı yetkililerini dinledi. Adli Destek Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, 11-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklara ilişkin 2023 yılında 628 bin kaydın bulunduğunu belirtti.

0-11 YAŞA DAVA YOK

Gökkaya, 2024'te suça sürüklenen çocukların yaş gruplarına ilişkin sayısal verilere değinerek, şunları söyledi: "0-11 yaş, cezai sorumluluğu olmayan ama sisteme girmişler. Bunlar hakkında dava açılmıyor. Bu çocuklardan, 3 bin 462 çocuğa karşı kasten yaralama suçu işleyen 4 bin 515 çocuk olmuş. Cinsel istismar, 1350 çocuğa karşı 1591 olmuş. Hakaret suçundan 799 suça sürüklenen çocuk, mağdur sayısı da 687 görünüyor. Tehditten suça sürüklenen çocuk sayısı 501, mağdur sayımız da 492."

304 BİN ÇOCUK HAKKINDA İŞLEM

Gökkaya, 2023'te suç sayısının 628 bin, suça sürüklenen çocuk sayısının 304 bin, dosya sayısının ise 299 bin olduğu bilgisini vererek, "Yani 2023'te hakkında Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma işlemi başlatılan çocuk sayımız 304 bin. Mal varlığına karşı suçları en çok işlemişler. 102 bini mal varlığı yani hırsızlık, yağma gibi suçlardan oluşuyor" dedi.

KIZLARIN ORANI DAHA DÜŞÜK

Gökkaya, "Dosya bazlı baktığımız zaman 5 bin 412'si erkek, 366'sı kız çocuğu gibi görünüyor. Çocuk bazlı baktığımızda da 5 bin 789'a 349 gibi kız çocuklarının suç işleme oranı çok daha düşük." ifadelerini kullandı.

11 yaş altı rakamlar da ürkütücü

Gökkaya, 11 yaşın altında olup ceza sorumluluğu olmayan çocuklara ilişkin de suç kaydı verilerini paylaştı: 4 bin 515 çocuk kasten yaralama suçu işlerken, bu 3 bin 462 çocuğa karşı işlendi. Bin 591 çocuk cinsel istismar suçu işlerken, bin 350 çocuğa akranları tarafından cinsel istismarda bulunuldu. Akranlarını tehdit eden çocuk sayısı 501 oldu.

3 bin 700 çocuk cezaevinde

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Güvenlik ve İnfaz Daire Başkanı Neşe Tok Toptaş ise ceza infaz kurumlarında yaklaşık 3 bin 700 çocuk hükümlü, tutuklunun bulunduğunu ifade ederek, Bu çocuklardan 2 bin 436'sının hapishanelerde eğitimlerine devam ettiğini söyledi.

Uğur Duyan

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