GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek

Karar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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