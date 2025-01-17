Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, mavi renkli bir erkek gömleğinde insan sağlığına zararlı seviyede kurşun bulunduğu açıklandı.

Bakanlık, söz konusu gömleğin Caizen markasına ait olduğunu ve piyasaya arzının yasaklandığını, ayrıca ürünün toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, bu tür maddelerin insan sağlığı üzerinde kanserojen etkiler yaratabileceği belirtildi.

Okul ve makyaj çantaları da tehlike saçıyor

Bakanlık, yalnızca tekstil ürünlerinde değil, çocukların ve kadınların sıkça kullandığı diğer ürünlerde de tehlikeli maddeler tespit etti. Bir markanın ilkokul çantasının, belirlenen sınırların üzerinde zararlı kimyasal içerdiği için piyasadan toplatılacağı açıklandı. Ayrıca bir makyaj çantasında yüksek seviyede kadmiyum bulunduğu ve bu nedenle ürünün yasaklandığı bildirildi.