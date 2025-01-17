Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, takviye edici gıda, baharat, şarküteri ve kebap markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesi...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 08:24, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 08:27
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi. Son yapılan testlerde; antep fıstık ezmesinde gıda boyası, mantı, börek, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi.