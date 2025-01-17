10 organize suç örgütü çökertildi: 47 tutuklama

Bakan Yerlikaya, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Iğdır, İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Yalova, Manisa, Antalya ve Mersin'de 10 ayrı Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda 66 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden; 47'sinin tutuklanıp, 19'u hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Iğdır, Antalya (2), İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Bilişim Yolu ile Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 875 adet silah yapımında kullanılan malzeme, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kesici/delici aletler, Çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi."