Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Milyonlara düşük faizli kredi müjdesi

Resmi Gazete'de esnaf ve sanatkarlara yönelik önemli bir karar aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılacak.

FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla; kararlar kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOM) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca veya KKTC'de faaliyet gösteren Banka şubelerince esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 1/1/2025-31/12/2027 tarihleri arasına (bu tarihler dahil) devreden kredilere, 1/1/2025-31/12/2027 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Banka kredi kullandıranına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca veya KKTC'de faaliyet gösteren Banka şubelerince kullandırılacak kredilere, esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından 6'ncı madde kapsamında belirtilen oranlarda indirim yapılacak.

Karar kapsamında kredi tahsis edilecek esnaf ve sanatkarların kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri, vadeleri, yatırım ve ödemesiz dönemlerinin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip, tahsil ve benzeri işlemleri Bankanın kendi usul ve mevzuatı dahilinde yürütülecek.