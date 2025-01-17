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Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 09:38, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:39
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Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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