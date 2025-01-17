Dolar haftayı 35,57 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,4370 35,4380 35,5690 35,5700 Avro 36,5270 36,5280 36,3300 36,3310 Sterlin 43,1800 43,1900 43,2550 43,2650 İsviçre frangı 38,8100 38,8200 38,9000 38,9100 ANKARA ABD doları 35,4070 35,4870 35,5390 35,6190 Avro 36,4870 36,5670 36,2900 36,3700 Sterlin 43,1200 43,3300 43,1950 43,4050