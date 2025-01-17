Dolar haftayı 35,57 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 35,57 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 17:45, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 18:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,4370
|35,4380
|35,5690
|35,5700
|Avro
|36,5270
|36,5280
|36,3300
|36,3310
|Sterlin
|43,1800
|43,1900
|43,2550
|43,2650
|İsviçre frangı
|38,8100
|38,8200
|38,9000
|38,9100
|ANKARA
|ABD doları
|35,4070
|35,4870
|35,5390
|35,6190
|Avro
|36,4870
|36,5670
|36,2900
|36,3700
|Sterlin
|43,1200
|43,3300
|43,1950
|43,4050