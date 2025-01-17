İş yerine düzenlenen operasyonda 39 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocamustafa Paşa Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada 31 kilo 710 gramı sıvı olmak üzere toplam 39 kilo sentetik uyuşturucu ile 1615 lira ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.