Konut fiyatlarında son 3 ayın en düşük artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Aralık ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,98 artarken, yıllık bazda artış yüzde 29,4 oldu. Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azalış kaydetti.

Konut fiyatlarında böylece aylık bazda 3 ayın en düşük artışı görüldü. Konut fiyatları ekim ayında yüzde 2,07, kasım ayında ise yüzde 2,85 artmıştı.

Konut fiyatları en çok İstanbul'da yükseldi

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla artış İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da konut fiyatları aralık ayında yüzde 2,1 oranına artış gösterdi.

Bu alanda İstanbul'un ardından yüzde 2'lik yükselişle Ankara, yüzde 0,4 ile İzmir geldi.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 34,8 ile Ankara'da görülürken, İstanbul yüzde 26,3, İzmir ise yüzde yüzde 25,2 onu takip etti.