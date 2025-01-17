Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde saat 04.00 sıralarında hemzemin geçitte Diyarbakır'dan Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı olan hemzemin geçitte, Vehbi Atlı'nın kullandığı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Vehbi Atlı ile yanındaki kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vehbi Atlı, yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.