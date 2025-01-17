En az 1 net olmazsa AGS'de puan hesaplanmayacak!

Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor
Suriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklama
Suriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklama
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı
Cevdet Yılmaz: Beklentiler dezenflasyonun süreceğini gösteriyor
Cevdet Yılmaz: Beklentiler dezenflasyonun süreceğini gösteriyor
Saldırı hazırlığında yakalandılar! 29 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığında yakalandılar! 29 terörist etkisiz hale getirildi
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
Katliam yapan polis memuru: 'Bir anlık sinir ve öfkeyle ailemi katlettim'
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
DEM Parti'den İmralı açıklaması: Görüşmeler umut verici
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
Bakanlık bu ürünleri toplatıyor! Çocuğunuzda varsa dikkat
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
3 bin 697 proje bu yıl bitecek
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Sosyal konut seferberliği başlatılacak
Kamuda TROY kart dönemi
Kamuda TROY kart dönemi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
Ölü sayısı 33'e yükseldi! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
MHK açıkladı: Yabancı VAR dönemi başlıyor
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
Uzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
'İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor'
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan seçildi
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
Bakanlıktan 'Güvensiz Ürün' uyarısı: Bu gömleği giymeyin!
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
TİM Başkanı: En büyük problem Türkiye'nin pahalı olması
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
HAK-İŞ Başkanı: Asgari ücretin belirlenmesinde ciddi sorunlar var
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Ana sayfaHaberler Sınavlar ve Sorular

En az 1 net olmazsa AGS'de puan hesaplanmayacak!

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen önemli bir kulis bilgisi paylaştı: 80 AGS sorusundan en az 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 11:07, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:21
Yazdır
En az 1 net olmazsa AGS'de puan hesaplanmayacak!

AGS konu dağılımlarının belli olmasının ardından gözler puan hesaplamalarının nasıl olacağı sorusuna çevrildi.

80 AGS sorusundan en az bir net olması gerekiyor!

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen konuya ilişkin detayları paylaştı.

Üzen, sosyal medya paylaşımında 80 AGS sorusundan en az 1 netin olması, 50 ÖABT sorusundan da yine en az 1 net yapılması gerektiğini vurguladı.

80 AGS sorusundan ve 50 ÖABT sorusundan en az bir net yapamayan adayların puanlarının hesaplanmayacağını hatırlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber