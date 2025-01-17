En az 1 net olmazsa AGS'de puan hesaplanmayacak!

AGS konu dağılımlarının belli olmasının ardından gözler puan hesaplamalarının nasıl olacağı sorusuna çevrildi.

80 AGS sorusundan en az bir net olması gerekiyor!

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen konuya ilişkin detayları paylaştı.

Üzen, sosyal medya paylaşımında 80 AGS sorusundan en az 1 netin olması, 50 ÖABT sorusundan da yine en az 1 net yapılması gerektiğini vurguladı.

80 AGS sorusundan ve 50 ÖABT sorusundan en az bir net yapamayan adayların puanlarının hesaplanmayacağını hatırlattı.