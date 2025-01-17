Fahiş artışı yapan işletmelerine 101 milyon liralık ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca elektronik ortamdaki ilan platformlarından emlak ilanlarındaki fiyat değişimlerine ilişkin veriler düzenli olarak alınarak, ilanlardaki fiyat değişimleri yakından takip edilmektedir. Taşınmazların ilan fiyatlarında ilanın yayında olduğu süreçte önemli yüzdesel artışa giderek piyasanın dengesini bozan ve fahiş artışlara aracılık ederek haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 'Ceza hükümleri' başlıklı 18'inci maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen bin 12 emlak işletmesine, her emlak işletmesine 100'er bin TL olmak üzere toplam 101 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi Bakan Bolat, kredi faiz oranlarındaki olası düşüşleri ve konuta ilişkin kampanyaları fırsata çevirmeye çalışan kişilere göz açtırılmayacağını vurguladı.

SATILIK TAŞINMAZ İLANLARINA DA YETKİ DOĞRULAMA

Bakan Bolat, "Bunun yanı sıra, sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilerek ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiş olup, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla ilan vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, ilan platformlarının entegrasyonu ile bakanlığımız bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin, ilan platformları üzerinden ilan verememeleri sağlanmıştır. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları için de yetki doğrulama uygulaması zorunlu hale getirilecektir. EİDS yetki doğrulama uygulaması ile ilanlar sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin 1 ve 2'nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince e-Devlet'te yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecektir" değerlendirmesini yaptı.