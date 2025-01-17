4 ilde operasyon: Terör örgütü propagandası yapan 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, YouTube'da yayın yapan "Medya HABER TV" isimli kanalda PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı, milli güvenliğe ve ülkenin toprak bütünlüğüne karşı yoğun şekilde faaliyet yürütüldüğünün belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu'ndaki haber kanalının, Türk askerlerinin yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlarda kimyasal silah kullandığı yönünde asılsız haber yaptığı da tespit edildi.

Kanalın yayınlarında, İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere işkence edildiği yönünde haber içeriklerinin de olduğu anlaşıldı.

Savcılık, kanalın yöneticileri ve yayıncılarıyla ilgili telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik takip tedbirleri sonucunda örgüt propagandası yaptıkları belirlenen yönetici, 5 sunucu, muhabir ve program yapımcısı olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini yakaladı.



Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Esenyurt'da bulunan bir düğün salonunda terör örgütü lehine sloganlar atarak propaganda yaptıkları ve geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilere yönelik de operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Bu iki operasyonda, ruhsatsız silah, 19 fişek, örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.







