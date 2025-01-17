İzmir'de eğlence mekanına ateş açtılar

Olay, 20 Aralık'ta Yeşillik Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Ü.C.'ye (42) ait iş yerine motosikletle gelenler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İş yeri tabelası, isabet eden saçmalar sonucu zarar gördü.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.Ü. (29), U.H. (23) ve C.Y. (39) olduğunu belirledi. Önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.