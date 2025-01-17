Saldırı hazırlığında yakalandılar! 29 terörist etkisiz hale getirildi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 11:55, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:03
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ayrıca, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriyenin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPGli teröristi etkisiz hale getirdi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist. pic.twitter.com/fHNvt1J8Lp