Türkiye'de sisteme giren doğal gaz yüzde 9,5 arttı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl yaz aylarında yüksek hava sıcaklıklarından kaynaklı elektrik tüketimi ve ihraç edilen gaz miktarında yaşanan artışının etkisiyle doğal gaz talebi arttı.

Bu dönemde, Türkiye'de sisteme verilen doğal gaz miktarı 56 milyar 390 milyon 412 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2023'te 51 milyar 477 milyon 297 bin olarak hesaplanmıştı.

Doğal gaz ihracatı da yapan Türkiye'de toplam tüketimle giriş miktarı arasında yüzde 5'e yakın fark olabiliyor.

Gaz girişi en çok aralıkta, en az haziranda

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay, yaklaşık 7 milyar 600 milyon metreküple aralık oldu. En düşük doğal gaz girişi ise yaklaşık 2 milyar 671 milyon 560 bin metreküple haziranda gerçekleşti.

Sisteme gaz girişinin en fazla olduğu gün 285 milyon 244 bin 582 metreküple 11 Kasım 2024 olurken, en az gaz girişi ise 51 milyon 289 bin 884 metreküple 18 Haziran 2024'da kayıtlara geçti.

2024 Türkiye'de LNG anlaşmalarının yılı oldu

Son yıllarda kendi tükettiği gazın yanı sıra ihracat ve ithalatta kaynak çeşitliliğine giden Türkiye, geçen yıl LNG tedarikinde kaynak çeşitliğine gitti.

Son 20 yılda kurduğu LNG ve Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) tesisleriyle boru gazının yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik kapasitesini de artıran Türkiye, geçen yıl yaklaşık 100 milyar metreküp LNG tedarikini öngören anlaşmalara imza attı.

Bu çerçevede BOTAŞ'ın geçen yıl 4 farklı şirketle imzaladığı LNG tedariki anlaşmalarıyla atılım yaptı.

BOTAŞ, Umman ile 2025-2035 yılları arasında doğal gaz temin etmek amacıyla Ocak 2023'te bir LNG tedarik anlaşması imzaladı. Buna göre söz konusu ülkeden yıllık 1 milyon tona kadar (yaklaşık 1,40 milyar metreküp) LNG ithal edilecek.

Şirketin Mayıs 2024'te ExxonMobil ile vardığı Mutabakat Muhtırası kapsamında, ExxonMobil, Türkiye'ye yıllık 2,5 milyon tona kadar (yaklaşık 3,45 milyar metreküp) LNG tedarik edebilecek.

BOTAŞ, 2 Eylül 2024'te Shell ile 18 Eylül 2024'te TotalEnergies ile tedariki 2027'den başlamak üzere 10 yıllık LNG anlaşmaları imzaladı. Bu kapsamda, Shell anlaşmasında yıllık 4 milyar metreküp, TotalEnergies anlaşmasında ise yıllık 1,6 milyar metreküp doğal gazın önemli bir kısmı BOTAŞ tarafından ABD'deki üretim terminallerinden dolum yapılarak teslim alınacak, bir kısmı ise BOTAŞ'ın talebi doğrultusunda Türkiye veya Avrupa terminallerine teslim edilecek.

Söz konusu anlaşmaların toplamına bakıldığında adı geçen yabancı firmalardan anlaşma süreleri boyunca yaklaşık 100 milyar metreküpe kadar gaz temin edilebileceği öngörülüyor.

LNG altyapısının yanı sıra Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatlarıyla gaz tedarik ediyor. Rusya'dan TürkAkım boru hattı aracılığıyla yıllık 31,5 milyar metreküp, Mavi Akım boru hattı üzerinden 16 milyar metreküp gaz alma kapasitesine sahip bulunuyor.

Öte yandan Azerbaycan'dan gelen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) yıllık kapasitesi 16 milyar metreküp, İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı'nın yıllık kapasitesi ise 10 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.