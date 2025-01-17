Yaşlı çiftin dehşet gecesi! Uykusunda pompalı tüfekle öldürdü
Mardin'de yaşayan 81 yaşındaki bir kadın, eşi tarafından uykusunda pompalı tüfekle öldürüldü. Cani koca gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 13:20, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 13:17
Dün gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde iddiaya göre Ali K. (83), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Latife Kaya'ya pompalı tüfekle ateş etti.
CANİ KOCA GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 81 yaşındaki Latife Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.