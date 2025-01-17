2 göçmen kaçakçısı ve 30 göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 13:30, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 13:22
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışmada; Kuşadası ilçesinde bir grup kaçak göçmenin denizden Yunanistan geçiş yapacakları tespit edildi.
Operasyon düzenleyen ekipler, dün lastik bottaki 30 kaçak göçmen ile organizatör M.G. ve R.H.'yi yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.