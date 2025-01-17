İzmir'de suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 13:40, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 13:31
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.