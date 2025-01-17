İzmir'de suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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